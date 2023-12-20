Выросла среднемесячная зарплата педагогов

В Баку выросла среднемесячная заработная плата педагогов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в 2023 году среднемесячная заработная плата учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, составила 976 манатов.

Среднемесячная заработная плата педагогов-воспитателей, работающих в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, составила 612 манатов.

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