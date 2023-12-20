Информационно-коммуникационные процессы также способствовали повышению медиаграмотности в Азербайджане.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов в кулуарах презентации региональной платформы по медиаграмотности.

"Данная конференция является одним из наших научных мероприятий, связанных с медиаграмотностью. В рамках конференции впервые прошла презентация региональной платформы по медиаграмотности, и мы считаем, что наша молодежь и общество должны освоить необходимые методы поиска источника объективной информации, ее изучения и потребления. Теперь они смогут легко ее получить посредством данной платформы. В дальнейшем, именно как метод борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, возможности этой платформы будут расширены", - отметил он.

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