Информационно-коммуникационные процессы также способствовали повышению медиаграмотности в Азербайджане - Ахмед Исмаилов
Информационно-коммуникационные процессы также способствовали повышению медиаграмотности в Азербайджане.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов в кулуарах презентации региональной платформы по медиаграмотности.
"Данная конференция является одним из наших научных мероприятий, связанных с медиаграмотностью. В рамках конференции впервые прошла презентация региональной платформы по медиаграмотности, и мы считаем, что наша молодежь и общество должны освоить необходимые методы поиска источника объективной информации, ее изучения и потребления. Теперь они смогут легко ее получить посредством данной платформы. В дальнейшем, именно как метод борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, возможности этой платформы будут расширены", - отметил он.
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