Победа в Отечественной войне повлияла и на деятельность СМИ

Победа славной азербайджанской армии в Отечественной войне повлияла и на деятельность СМИ.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов во время выступления на конференции "Медиаграмотность" в Баку.

Он отметил, что наблюдение и обилие информации порой вызывают определенные трудности.

"Это, в свою очередь, повышает важность медиаграмотности", - отметил А.Исмаилов.

Он подчеркнул, что в Азербайджане регулярно проводятся тренинги по медиаграмотности.

"Они также организовываются и в регионах. В то же время в нашу страну регулярно приглашаются зарубежные эксперты. Молодые люди, неосознанно, иногда становятся жертвами фейковых новостей. Предотвращение этого - одна из основных целей медиаграмотности", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!