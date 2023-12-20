Обилие информации часто приводит к "информационному загрязнению".

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала эксперт Агентства развития СМИ Парвана Ибрагимова в ходе панельной дискуссии в рамках конференции "Медиаграмотность" в Баку.

"Это еще раз показывает важность медиаграмотности. И производитель информации, и сторона, получающая информацию, должны быть медиаграмотными. Медиаграмотный человек должен обладать определенными навыками, чтобы проверить достоверность информации, а затем он должен предъявить ее еще раз", - подчеркнула она.

Отметим, что в рамках Недели медиаграмотности, организованной Агентством развития медиа (MEDIA), 20 декабря в Баку начала работу конференция "Медиаграмотность" с участием 500 представителей молодежи Азербайджана.

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