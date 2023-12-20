В Баку прошла конференция "Медиаграмотность"

20 декабря Агентство развития медиа Азербайджана провело конференцию под названием "Медиаграмотность".

Как сообщает среду Day.Az со ссылкой на Trend, в конференции приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, а также руководители субъектов медиа, работающих в Азербайджане, представители СМИ и волонтеры ряда государственных органов.

Выступая на открытии, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов отметил, что проводимые в Азербайджане медиа-реформы служат как для поддержки профессиональных медиа, так и для создания здоровой медиа-среды. В своей речи он также отметил, что до настоящего времени агентством был проведен ряд просветительских мероприятий на тему медиаграмотности молодежи в регионах Азербайджана.

"Также за этот период были организованы различные семинары с участием профильных экспертов из Европы", - подчеркнул он.

Ахмед Исмаилов затронул вопрос об увеличении числа случаев дезинформации в нынешнюю глобальную информационную эпоху.

"Это, в свою очередь, предполагает важность подобных мер, просветительской работы в направлении медиаграмотности. Мы считаем, что медиаграмотность окажет наилучшее влияние на защиту людей от вредных аспектов новой медиа-среды", - отметил А.Исмаилов.

Начальник Государственной службы по специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Ильгар Мусаев рассказал о важности повышения осведомленности о возможных кибератаках на фоне увеличения количества единиц в социальных сетях.

"Госслужба регулярно проводит мониторинг в информационной системе государственных органов, а также оценки в направлении их безопасности. В связи с этим я могу сказать, что в течение текущего года была предотвращена отправка более 1 миллиона 400 тысяч вредоносных электронных писем государственным органам и их сотрудникам", - сказал И.Мусаев.

По окончании выступлений состоялась презентация платформы "Медиаграмотность".

Начальник отдела "Проекты поддержки медиа и стратегическое планирование" Агентства развития медиа Ляман Искендерова упомянула, что платформа веб-сайта состоит из 5 разделов и 10 подразделов.

После презентации заместитель руководителя Управления человеческих ресурсов и образования высшего совета по радио и телевидению Турции Фейза Гизлогидер выступила с обширной лекцией на тему "Остается след от того, что мы наблюдаем".

Конференция продолжила свою работу панельной сессией.

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