Обнародован прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды на 21 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Вечером местами слабый туман. Умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7° тепла, днем - 9-14 ° тепла.

Атмосферное давление опустится с 768 мм рт. ст. до 759 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В ряде районов местами туман. Западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - 2-7° тепла.