Переселенные на освобожденные территории жители будут голосовать на своих новых местах проживания
Граждане Азербайджана, которые будут переселены на освобожденные от оккупации территории до начала внеочередных президентских выборов, смогут голосовать на этих территориях.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.
Он отметил, что согласно законодательству, избиратель регистрируется по месту своего жительства в течение шести месяцев.
"Сегодня на освобожденных территориях проживают более 23 тысяч избирателей. В случае, если на эти территории до начала выборов будут переселены еще жители, мы предоставим им свидетельство о регистрации до истечения 6-месячного срока, чтобы они могли свободно голосовать на своих новых местах проживания", - добавил он.
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