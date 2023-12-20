Председатель ЦИК Азербайджана обратился к избирателям

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов обратился к избирателям.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, Мазахир Панахов в своем заявлении журналистам призвал всех граждан Азербайджана принять активное участие в выборах.

Он отметил, что каждый гражданин Азербайджана, обладающий избирательным правом, должен участвовать в выборах независимо от того, где он проживает.

"Для нас не имеет значения, является ли гражданин военным или заключенным, находящимся в исправительном учреждении. Для нас важно, что он избиратель, который должен реализовать свое право", - добавил он.

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