https://news.day.az/society/1623618.html Список умерших граждан Азербайджана передан в ЦИК
Список умерших граждан Азербайджана передан в ЦИК
Проводится необходимая работа по передаче информации о населении в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в режиме реального времени.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра юстиции Азербайджана Тогрул Мусаев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в ЦИК.
Он отметил, что список умерших граждан страны уже представлен в ЦИК.
Замминистра упомянул, что в то же время подготовлен список лиц, достигших 18-летнего возраста, которые смогут голосовать на предстоящих внеочередных президентских выборах.
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