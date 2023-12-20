Миннауки и образования готово способствовать улучшению ситуации в сфере медиаграмотности

Для улучшения ситуации в сфере медиаграмотности министерство науки и образования совместно с партнерами готово поддержать процесс перевода материалов из зарубежных источников на азербайджанский язык.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью и коммуникациям министерства науки и образования Азербайджана Сабухи Рзаев в ходе панельной дискуссии на конференции "Медиаграмотность" в Баку.

"В современном интернет-пространстве, к сожалению, мало информации на азербайджанском языке. Министерство науки и образования выражает готовность к сотрудничеству с целью перевода информации с международных платформ, и к этому процессу могут быть подключены преподаватели азербайджанских вузов. Это позволит расширить доступ к ресурсам и способствовать повышению уровня медиаграмотности среди широких слоёв населения", - сказал он.

Отметим, что 20 декабря Агентство развития медиа Азербайджана провело конференцию под названием "Медиаграмотность".

В конференции приняли участие исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов, начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Ильгар Мусаев, а также руководители субъектов медиа, работающих в Азербайджане, представители СМИ и волонтеры ряда государственных органов.

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