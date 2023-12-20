Лица вмешивающиеся в работу избирательных комиссий, будут привлечены к ответственности

Лица, вмешивающиеся в работу избирательных комиссий, будут привлекаться к уголовной и административной ответственности.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Эльчин Мамедов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

Он отметил, что защита прав лиц, участвующих в избирательном процессе, закреплена в законодательстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!