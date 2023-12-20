https://news.day.az/society/1623625.html Лица вмешивающиеся в работу избирательных комиссий, будут привлечены к ответственности - Эльчин Мамедов
Лица вмешивающиеся в работу избирательных комиссий, будут привлечены к ответственности - Эльчин Мамедов
Лица, вмешивающиеся в работу избирательных комиссий, будут привлекаться к уголовной и административной ответственности.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал первый заместитель генерального прокурора Азербайджана Эльчин Мамедов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий.
Он отметил, что защита прав лиц, участвующих в избирательном процессе, закреплена в законодательстве.
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