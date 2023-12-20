В Азербайджане сократилась материнская и детская смертность. В 2019 году число материнских смертей составило 21, а число детей, умерших до достижения 1 года - 1557, а в 2022 году - 18 и 959 соответственно.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов во время выступления на отчетном мероприятии организации.

"Охрана материнского и детского здоровья является одним из приоритетов деятельности TƏBİB. В медицинских учреждениях, подведомственных TƏBİB, созданы комиссии по оценке качества медицинской помощи во избежание материнской и детской смертности. Наряду с этим, была проведена работа по повышению теоретических знаний и практических навыков гинекологов и неонатологов", - сказал В.Гурбанов.

Отметим, что в Баку проходит отчетное мероприятие, посвященное 5-летию деятельности TƏBİB.

В мероприятии принимают участие исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, депутат Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.

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