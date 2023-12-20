В Азербайджане в пакет услуг по ОМС добавлен еще ряд операций

Среди медицинских услуг, недавно добавленных в пакет услуг по ОМС - операции по пересадке почек, печени, костного мозга.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов во время выступления на отчетном мероприятии, посвященном 5-летию деятельности учреждения.

"Хотя в настоящее время эти операции в основном выполняются в частных медицинских учреждениях по контракту в рамках обязательного медицинского страхования, в будущем такие операции также будут проводиться в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях. В ближайшие годы планируется проведение операций по пересадке костного мозга в Yeni Klinika", - сказал он.

Отметим, что проводится отчетное мероприятие, посвященное 5-летию деятельности TƏBİB.

В мероприятии принимают участие исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, министр здравоохранения Теймур Мусаев, председатель Комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, депутат Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.

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