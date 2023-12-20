https://news.day.az/society/1623673.html В новом году специальных ограничений на въезд и выезд из города Шуша не установлено
В новом году специальных ограничений на въезд и выезд из города Шуша не установлено
Сегодня в ряде местных СМИ появилась недостоверная информация о введении ограничений на въезд и выезд из города Шуша в период с 31 декабря 2023 года по 2 января 2024 года.
Как сообщили в среду Day.Az в Специальном представительстве Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, въезд и выезд из города Шуша, как всегда, осуществляется в соответствии с правилами соответствующих процедур, и никаких ограничений не установлено.
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