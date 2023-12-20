Глава TƏBİB о ситуации с заболеваемостью корью в Азербайджане

Ситуация с заболеваемостью корью в стране стабильная.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор TƏBİB Вугар Байрамов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы призываем родителей при обнаружении у детей симптомов кори сразу обращаться в медицинские учреждения. При необходимости они будут привлечены к стационарному лечению. Обеспечение лекарствами находится на высшем уровне, у нас также достаточно коечного фонда", - сказал он.

Гурбанов добавил при этом, что граждане предпочитают лечение в домашних условиях.

"Мы не сторонники этого. В связи с этим в медицинские учреждения были направлены специальные инструкции", - сказал он.

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