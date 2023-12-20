В CinemaPlus стартует показ фильма "Аквамен и потерянное царство" с Джейсоном Момоа

В сети кинотеатров CinemaPlus с 21 декабря стартует показ американского фантастического боевика о морском повелителе-супергерои студии Warner Bros - "Аквамен и потерянное царство", сообщили Day.Az в CinemaPlus.

Это пятнадцатый и последний фильм в Расширенной вселенной DC и продолжение фильма 2018 года "Аквамен".

Режиссёр Джеймс Ван обещает, что в этой части подводный мир будет максимально раскрыт. В главной роли неподражаемый Джейсон Момоа, также в фильме снимались Бен Аффлек, Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Темуэра Моррисон, Яхья Абдул-Матин II и другие.

Фильм рассказывает о том, как над Атлантидой нависла новая угроза, способная привести к необратимой катастрофе. Даже Аквамен не сможет справиться в одиночку - ему предстоит заключить неожиданный союз ради спасения своего королевства.

Фильм будет демонстрироваться на трех языках - русском, английском и турецком. Также фильм "Аквамен и потерянное царство" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Dəniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.

Билеты можно приобрести в кассах сети кинотеатров, онлайн на официальном сайте кинотеатра www.cinemaplus.az, а такжн через мобильное приложение для смартфона с операционной системой IOS и Android - IOS link Android link

Более подробную информации можно получить в социальных сетях, или позвонив по номеру телефона 012 499 89 88 и горячей линии 119.

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