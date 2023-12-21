https://news.day.az/society/1623808.html В Ходжавендском районе начался процесс озеленения - ВИДЕО
В Ходжавендском районе начался процесс озеленения - ВИДЕО
На очищенных от сепаратистов территориях Азербайджана начался процесс озеленения.
Как сообщает в четверг Day.Az, азербайджанское телевидение (AzTV) подготовило по этому поводу репортаж.
Было отмечено, что в селе Мамеддере Ходжавендского района закладываются 3 ореховых сада. Площадь этого сада, 3-го по счету, составляет 98 гектаров.
Представляем вниманию читателей обширный видеоматериал:
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