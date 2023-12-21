В Ходжавендском районе начался процесс озеленения

На очищенных от сепаратистов территориях Азербайджана начался процесс озеленения.

Как сообщает в четверг Day.Az, азербайджанское телевидение (AzTV) подготовило по этому поводу репортаж.

Было отмечено, что в селе Мамеддере Ходжавендского района закладываются 3 ореховых сада. Площадь этого сада, 3-го по счету, составляет 98 гектаров.

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