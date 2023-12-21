Порадует ли завтра погода?

Обнародован прогноз погоды на 22 декабря.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-8° тепла, днем 10-15° тепла.

Атмосферное давление упадет с 757 мм рт. ст. до 751 мм. рт. ст.

Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем преимущественно в горных районах возможны кратковременные осадки. Западный ветер в отдельных районах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.

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