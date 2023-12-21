Ветеран Отечественной войны поделился эмоциями перед матчем в Ханкенди

Смотреть матч Кубка Азербайджана по футболу в Ханкенди - большая гордость.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказал ветеран Отечественной войны Тофик Огуз, который также является сыном шехида Первой Карабахской войны Полада Рзаева.

Он также подчеркнул, что азербайджанские солдаты проливали свою кровь и отдали жизни, чтобы вернуть родные земли.

"Сегодняшний приезд сюда рождает чувство гордости. Видя радость на лицах людей, я лишний раз убеждаюсь, что страдания, которые мы испытывали, были не напрасны. Выражаю за это благодарность Верховному главнокомандующему Президенту Ильхаму Алиеву", - добавил Т.Огуз.

Отметим, что сегодня будет подведен итог 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Первый матч пройдет в Ханкенди. В исторической игре ФК "Карабах" сыграет с представителем I лиги - клубом "МОИК".

Встреча, которая войдет в историю, как первый за 30 лет футбольный матч на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, начнется в 14:00.

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