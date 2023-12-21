Офисы AzQAC будут работать в Ходжалы, Ханкенди, Аскеране

Названы территории, где будут функционировать офисы Азербайджанского общества Красного Полумесяца (AzQAC).

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Он отметил, что после оценки существующей инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях офисы AzQAC будут работать в Ходжалы, Ханкенди и Аскеране.

"Подробное обсуждение этого вопроса, вероятно, состоится в следующем году", - подчеркнул он.

Отметим, что проводится внеочередное XXVI генеральное собрание Азербайджанского общества Красного Полумесяца. В мероприятии принимают участие около 400 гостей.

Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.

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