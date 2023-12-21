https://news.day.az/society/1623939.html В Ханкенди прозвучал государственный гимн Азербайджана - ВИДЕО
В Ханкенди прозвучал государственный гимн Азербайджана - ВИДЕО
Сегодня азербайджанский народ становится свидетелем исторического события. На стадионе в Ханкенди в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу встречаются агдамский "Карабах" и бакинский "MOİK".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева пришли на стадион, чтобы посмотреть игру.
Перед началом исторического матча прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.
Представляем вниманию читателей данные кадры:
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