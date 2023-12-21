Завтра в Азербайджане наступит зима

Завтра в Азербайджане зима вступит в свои права.

Как передает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, зима наступит 22 декабря в 07:27 по бакинскому времени.

Во время зимнего солнцестояния в Северном полушарии наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь. В Южном полушарии в этот момент наступает астрономическое лето.

Продолжительность светового дня составит 9 часов 17 минут 22 секунды, а продолжительность ночи - 14 часов 42 минуты 38 секунд.

Зимний сезон в Северном полушарии продлится до марта следующего года. Весна сменит зиму 20 марта в 07:06.

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