Названы пожертвования Национального общества во время Отечественной войны

Обнародованы пожертвования Национального общества во время Отечественной войны.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев во время выступления на внеочередном XXVI Генеральном собрании данной организации.

"Международным обществом Красного Креста и Красного Полумесяца среди 15 160 человек, Международным комитетом Красного Креста среди 23 тысяч человек, TIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации) среди 53 тысяч человек, Национальным обществом в целом среди нуждающихся групп, насчитывающих 146 тысяч человек были распределены продовольственные наборы, кухонные принадлежности, зимняя одежда, гигиенические наборы и средства медицинской защиты",- добавил Д.Мирзаев.

Отметим, что проводится внеочередное XXVI Генеральное собрание Азербайджанского общества Красного Полумесяца. В мероприятии принимают участие около 400 гостей.

Ожидается, что в конце заседания будет принято итоговое заявление.

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