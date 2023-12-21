В Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, сегодня со второй половины дня и до 24 декабря ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, днем 23 декабря в отдельных местах полуострова ветер усилится до 20-25 м/с.

В районах Азербайджана с полудня 22 декабря до 24 декабря, в основном, в горных и предгорных районах, скорость юго-западного ветра составит 15-18 м/с, временами 23-25 м/с, с усилением местами до 27-32 м/с.

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