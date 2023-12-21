В географии оздоровительного туризма происходят изменения

В последние годы роль оздоровительного и медицинского туризмов в глобальном масштабе возросла.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время выступления на панели "Перспективы развития оздоровительного туризма в Азербайджане" на азербайджано-турецком инвестиционном форуме в Центре Гейдара Алиева.

По его словам, повышение качества медицинских услуг, специализация стран по отдельным направлениям медицины, возмещение расходов на поездки и лечение за счет государственных и частных систем страхования, принятие законодательства, позволяющего оказывать трансграничные медицинские услуги, и другие факторы способствуют развитию в этой области.

"Инвестиции в сектор оздоровительного туризма, технологический прогресс, происходящий в медицинском секторе, уделение людьми больше внимания отдыху и здоровью, чем когда-либо прежде, играют поддерживающую роль в развитии данного сектора", - отметил он.

По его словам, изменения происходят и в географии оздоровительного туризма.

"Если раньше мобильность при получении людьми этих услуг была в развитых странах, то сейчас мы наблюдаем обратное. Наряду с экономическим объяснением этому есть и другие причины, такие как повышение уровня маркетинга и осведомленности людей, развитие медицинских и логистических услуг, профессиональная подготовка рабочей силы и ряд других факторов. Видимо, развитие оздоровительного и медицинского туризма требует комплексного подхода к вопросам", - добавил он.

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