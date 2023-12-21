Мы провели великолепную игру на своих исторических землях. За это мы благодарим Президента Ильхама Алиева и нашу армию. Мы просим от Всевышнего упокоения для душ наших шехидов и выздоровления для ветеранов. Именно благодаря им мы сегодня находимся здесь.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил главный тренер футбольного клуба "MOİK" Газанфар Аббасов на пресс-конференции после матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу в Ханкенди, завершившегося со счетом 0:1 в пользу "Карабаха".

Специалист заявил, что они боролись до конца.

"Сила "Карабаха" всем известна. Поздравляем нашего соперника. Гурбан Гурбанов передал мне свои поздравления в связи с интересной игрой. Мы хорошо знали, против какой команды играем", - подчеркнул он.

Г.Аббасов отметил, что в будущем хотел бы выступить в Премьер-Лиге.

"Для нас будет честью провести домашние игры в Ханкенди", - добавил он.

Отметим, что в 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу "Карабах" встретится с клубом "Сабах".

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