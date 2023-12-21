Пребывание в Ханкенди – один из самых незабываемых дней в моей жизни – Руслан Абышов - ВИДЕО
Пребывание в Ханкенди - один из самых незабываемых дней в моей жизни.
Как передает Day.Az, об этом сообщил в четверг Trend бывший футболист Руслан Абышов.
"За это я благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева и нашу армию. Матч в Ханкенди - очень знаменательное событие. Все, кто приезжает сюда, наслаждаются этой красотой. Я очень счастлив быть живым свидетелем этого исторического момента", - подчеркнул он.
Отметим, что сегодня был сыгран первый матч стадии 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу ("Карабах" - "MOİK"). Матч состоялся в Ханкенди. Встреча, которая войдет в историю как первый футбольный матч спустя 30 лет на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, началась в 14:00. Игра завершилась победой "Карабаха" со счетом 1:0.
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