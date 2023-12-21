Тяжелое ДТП с микроавтобусом

В азербайджанском городе Ширван произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автомагистрали Сальян-Ширван микроавтобус одной из компаний врезался сзади в автокран.

В результате аварии 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.

По факту проводится расследование.

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