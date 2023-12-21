https://news.day.az/society/1624038.html Тяжелое ДТП с микроавтобусом - ФОТО
Тяжелое ДТП с микроавтобусом - ФОТО
В азербайджанском городе Ширван произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на автомагистрали Сальян-Ширван микроавтобус одной из компаний врезался сзади в автокран.
В результате аварии 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Ширванскую городскую больницу.
По факту проводится расследование.
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