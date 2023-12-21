В Азербайджане будет взиматься пошлина за утилизацию в ходе государственного техосмотра транспортных средств

В "Инструкцию о правилах контроля Государственной дорожной полицией за техническим состоянием транспортных средств и обеспечением их безопасного движения" внесены изменения.

Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующее решение подписал министр внутренних дел Азербайджана Вилаят Эйвазов.

Согласно документу, при прохождении государственного технического осмотра транспортного средства в случаях, установленных законом, водители должны, в соответствии с законом "Об отходах", предъявить чек об оплате госпошлины за утилизацию. Наряду с этим, при проведении государственного технического осмотра, помимо госпошлины, должна быть уплачена плата за утилизацию.

Решение вступает в силу с 1 февраля 2024 года.

В течение трех дней со дня принятия решения оно должно быть направлено в министерство юстиции Азербайджанской Республики для включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.

Пресс-службе министерства внутренних дел поручено принять необходимые меры для официального опубликования данного решения в течение 72 часов после внесения его в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики. Решение должно быть оглашено во всех органах внутренних дел.

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