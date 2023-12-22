В Забух возвращаются еще 30 семей бывших вынужденных переселенцев

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена в село Забух Лачинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, колонна, состоящая из семей, временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных районах республики, выехала 22 декабря из Гарадагского района города Баку. На данном этапе в село Забух возвращаются еще 30 семей - 121 человек.

Жители села Забух выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 176 семей, или 688 человек в селе Забух.

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