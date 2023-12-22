В Азербайджане наступила зима

В Азербайджане зима вступила в свои права.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию, зима наступила в Азербайджане 22 декабря в 07:27.

Зимний сезон в Северном полушарии продлится до марта следующего года. Весна придет на смену зиме 20 марта в 07:06.

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