Движение транспорта на некоторых улицах будет ограничено

В городе Баку на улице Гасана Меджидова (участок от проспекта Гусейна Джавида до улицы Зейнала Халилова) в Ясамальском районе, и на улице Эльшана Сулейманова (участок от улицы Джамшида Нахчыванского до улицы Бахруза Нуриева) в Низаминском районе с сегодняшнего дня ведутся ремонтные работы. Работы планируется завершить в течение 4 дней.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), по этой причине транспортное движение по указанным полосам будет частично ограничено и автомобили будут перенаправлены на другие полосы.

"Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, соблюдать осторожность при проезде по указанным участкам, правила дорожного движения и требования временных знаков, установленных в местах проведения работ", - говорится в информации.

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