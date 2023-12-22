https://news.day.az/society/1624157.html Баку примет XIII сессию Всемирного градостроительного форума
Баку примет XIII сессию Всемирного градостроительного форума
Состоялась церемония подписания Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций (ООН) о том, что город Баку примет XIII сессию Всемирного градостроительного форума в 2026 году.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, соглашение подписали председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Маймуна Мохд Шариф.
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