В Баку затонул прогулочный катер

Затонувший прогулочный катер не числится на балансе Управления Приморского бульвара.

Об этом сообщили Day.Az в Управлении Приморского бульвара.

"Ни катер, ни территория, на которой он затонул, не имеют отношения к Управлению Приморского бульвара. С октября прошлого года работа прогулочных катеров, находящихся под контролем администрации Приморского Бульвара, приостановлена".

12:16

После получения информации о затонувшем прогулочном катере на территории бакинского бульвара к спасательным работам были привлечены сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции вместе с сотрудниками соответствующего государственного учреждения спасли граждан, которые могли утонуть.

12:09

На территории бакинского бульвара затонул прогулочный катер.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о том, что на территории бакинского бульвара затонул прогулочный катер.

На место происшествия были задействованы водолазно-поисковые спасательные силы.

По предварительной информации, граждане, которые могли утонуть, спасены.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!