В Баку затонул прогулочный катер - граждане спасены - ВИДЕО
Затонувший прогулочный катер не числится на балансе Управления Приморского бульвара.
Об этом сообщили Day.Az в Управлении Приморского бульвара.
"Ни катер, ни территория, на которой он затонул, не имеют отношения к Управлению Приморского бульвара. С октября прошлого года работа прогулочных катеров, находящихся под контролем администрации Приморского Бульвара, приостановлена".
12:16
После получения информации о затонувшем прогулочном катере на территории бакинского бульвара к спасательным работам были привлечены сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, сотрудники полиции вместе с сотрудниками соответствующего государственного учреждения спасли граждан, которые могли утонуть.
12:09
На территории бакинского бульвара затонул прогулочный катер.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на горячую линию "112" поступила информация о том, что на территории бакинского бульвара затонул прогулочный катер.
На место происшествия были задействованы водолазно-поисковые спасательные силы.
По предварительной информации, граждане, которые могли утонуть, спасены.
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