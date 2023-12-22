В Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра во второй половине дня и до 24 декабря ожидается усиление юго-западного ветра до 15-18 м/с, днем 23 декабря в отдельных местах полуострова ветер усилится до 20-25 м/с.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В районах Азербайджана завтра со второй половины дня и до 24 декабря, преимущественно в горных и предгорных районах, скорость юго-западного ветра усилится до 15-18 м/с, временами до 23-25 м/с, в отдельных местах до 27-32 м/с.

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