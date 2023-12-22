Повышается пенсионный возраст военнослужащих

На состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в третьем чтении обсужден законопроект о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении "Положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, наряду с рядом других изменений, законопроектом предлагается в целях более длительного использования сложившегося опыта военнослужащих, на подготовку которых государством были затрачены время и ресурсы, довести минимальное требование о прохождении службы до выхода на пенсию в качестве военнослужащего с 20 до 25 календарных лет.

Это изменение, исключая любое сокращение пенсионного обеспечения военнослужащих, предполагает также увеличение пенсионного обеспечения военнослужащих ряда структур. Так, наряду с увеличением минимального срока службы, предлагается также увеличить процент надбавки за стаж службы за этот период с 50 до 65.

Кроме того, согласно проекту, в отношении военнослужащих, до окончания срока военной службы которых в 20 календарных лет осталось не более 3 календарных лет, а также военнослужащих, отслуживших 20 календарных лет и более, при увольнении с военной службы до завершения срока военной службы в течение 25 календарных лет, до даты вступления в силу законопроекта будут применяться нормы закона "О трудовых пенсиях", действующие до 1 января года 2024 года. Эти нормы позволят военнослужащим всесторонне пользоваться полагающимися правами.

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