https://news.day.az/society/1624240.html Завершена работа над подготовкой генплана Баку
Завершена работа над подготовкой генплана Баку
Завершена работа над подготовкой генерального плана Баку.
Об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на совместной пресс-конференции с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам Маймуной Мохд Шариф, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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