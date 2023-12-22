Завершена работа над подготовкой генплана Баку

Завершена работа над подготовкой генерального плана Баку.

Об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на совместной пресс-конференции с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам Маймуной Мохд Шариф, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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