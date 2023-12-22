Сколько населенных пунктов построят и восстановят в рамках "Большого возвращения"?

В рамках программы "Большое возвращение" предусмотрено строительство и восстановление 100 населенных пунктов.

Об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев во время совместной пресс-конференции с исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам Маймуной Мохд Шариф, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, территориальное планирование более половины из них уже завершено, и к концу 2024 - началу 2025 года оно будет завершено полностью.

"Проведение Всемирного градостроительного форума в Баку станет возможностью продемонстрировать наши результаты. Участники форума смогут ознакомиться с выполненной работой", - сказал Гулиев.

Отметим, что проходит церемония подписания соглашения между правительством Азербайджана и ООН о проведении в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума в 2026 году.

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