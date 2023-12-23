https://news.day.az/society/1624407.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
23 декабря в Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 02:11 по местному времени, составила 3балла.
Очаг землетрясения располагался на глубине 62 километров.
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