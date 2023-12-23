Землетрясение на Каспии

23 декабря в Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, магнитуда землетрясения, зафиксированного в 02:11 по местному времени, составила 3​​балла.

Очаг землетрясения располагался на глубине 62 километров.

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