Число случаев заболевания COVID-19 в мире резко выросло

Число случаев заболевания COVID-19 в мире увеличилось на 52% за четыре недели по сравнению с предыдущими 28 днями.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает Day.Az.

"Во всем мире число новых случаев коронавируса увеличилось на 52% за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев", - говорится в заявлении.

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