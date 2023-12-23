На улице в Сумгайыте обнаружено тело мужчины

На одной из улиц на территории 4-го микрорайона города Сумгайыт было обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, было установлено, что найденное тело принадлежит Джейхуну Азизову (1975 г.р.).

Причина его смерти пока неизвестна.

По данному факту ведется расследование.

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