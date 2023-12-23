В бакинском поселке обнаружены боеприпасы

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка Бина Хазарского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с полученной информацией к месту происшествия немедленно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории совместно с сотрудниками правоохранительных органов были изъяты 2 пригодные к использованию ручные дымовые гранаты G-303-CSS, 1 механизм УЗРГМ, 1 охотничье ружье.

Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего обыска на месте происшествия и в ближайших окрестностях обнаружено не было.

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