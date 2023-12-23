Авария на дороге Баку-Сумгайыт

На дороге Баку-Сумгайыт произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла недалеко от хырдаланского кладбища. В результате столкновения автомобилей Opel и Chevrolet пострадали в общей сложности 8 человек. Они были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!