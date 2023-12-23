https://news.day.az/society/1624480.html Авария на дороге Баку-Сумгайыт - есть пострадавшие - ФОТО
Авария на дороге Баку-Сумгайыт - есть пострадавшие - ФОТО
На дороге Баку-Сумгайыт произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла недалеко от хырдаланского кладбища. В результате столкновения автомобилей Opel и Chevrolet пострадали в общей сложности 8 человек. Они были доставлены в больницу.
По факту ведется расследование.
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