Хорошая новость для желающих посетить освобожденные территории

В продолжение политики "Великого возвращения" гражданам Азербайджана и иностранным туристам облегчаются поездки на освобожденные от оккупации территории.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, если до сих пор граждане посещали освобожденные от оккупации территории только организованными в определенных направлениях автобусными рейсами и групповыми туристическими поездками, то с 27 декабря 2023 года они смогут посещать город Шуша и поселок Суговушан на личных легковых автомобилях.

Граждане смогут получать разрешение на поездку через портал "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az) начиная с 25 декабря. Поездка в Шушу будет возможна по "дороге Победы", в том числе через пропускной пункт Алханлы Физулинского района, а в поселок Суговушан - через Тертерский и Геранбойский районы (село Тапгарагоюнлу).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!