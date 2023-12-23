https://news.day.az/society/1624490.html В Карабахе будет построен еще один стадион - ВИДЕО
В Карабахе будет построен еще один стадион - ВИДЕО
В освобожденном от оккупации городе Физули будет построен большой стадион.
Как сообщает в субботу Day.Az, видеорепортаж об этом подготовило Азербайджанское государственное телевидение (AzTV).
Было отмечено, что строительство стадиона будет осуществляться на площади в 17 тысяч гектаров.
Представляем читателям данный видеорепортаж:
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