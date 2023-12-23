В Карабахе будет построен еще один стадион

В освобожденном от оккупации городе Физули будет построен большой стадион.

Как сообщает в субботу Day.Az, видеорепортаж об этом подготовило Азербайджанское государственное телевидение (AzTV).

Было отмечено, что строительство стадиона будет осуществляться на площади в 17 тысяч гектаров.

Представляем читателям данный видеорепортаж:

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