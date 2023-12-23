Юнус Огуз выдвинул свою кандидатуру на участие в президентских выборах в Азербайджане

Писатель-публицист, главный редактор газеты "Олайлар" и одноименного агентства Юнус Огуз объявил, что будет баллотироваться по собственной инициативе на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az, Юнус Огуз отметил, что в ближайшие дни официально подаст документы в ЦИК.

"Это почетная миссия - впервые после нашей исторической победы принять участие в президентских выборах в независимом, суверенном Азербайджане. Я осуждаю решение радикальной оппозиции бойкотировать выборы. Потому что эти президентские выборы - это не только внутренний вопрос страны, но и международное событие. Считаю, что для участия в президентских выборах существует прозрачная и демократическая среда. Есть достаточно работы, которая должна быть проделана в новых реалиях, возникших после Отечественной войны. Перед нами стоят такие важные задачи, как строительные и восстановительные работы на оккупированных территориях, реализация государственной программы "Большое возвращение", обеспечение экономической устойчивости страны, дальнейшее повышение социального благосостояния населения. Моя цель в выдвижении кандидатуры на президентские выборы состоит в том, чтобы внести свой вклад в реализацию этих важных вопросов. Поддержать государство в его среднесрочных и долгосрочных целях - это гражданский долг", - сказал он.

Напомним, что Ю.Огуз также баллотировался на президентских выборах 2003 года и отозвал свою кандидатуру в пользу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

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