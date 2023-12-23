Установлены правила выдачи разрешений на поездки в Шушу и Суговушан

При выдаче гражданам разрешений на поездки в направлении города Шуша и Суговушана будет применяться ряд правил. Подробную информацию об этом можно получить на портале "Yolumuz Qarabağa".

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в совместной информации министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Государственного агентства по туризму.

Отмечается, что поездки можно совершить на личных легковых автомобилях, количество мест в которых не превышает девяти, включая место водителя. "Под личными легковыми автомобилями подразумеваются транспортные средства, имеющие государственный автомобильный регистрационный знак Азербайджанской Республики, соответствующие категории B. Срок действия разрешений составит два дня для города Шуша и один день для поселка Суговушан. В целях упорядочения поездок и обеспечения безопасности пассажиров первоначально в течение дня в Шушу будет разрешен въезд 80, а в Суговушан - 60 легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

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