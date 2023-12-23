Обнародована погода на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, осадки. Усиливающийся юго-западный ветер сменится вечером периодически усиливающимся северо-западным.

Температура воздуха ночью будет 5-9° тепла, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 750 мм рт.ст. до 753 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75 %, днем 40-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега. Есть вероятность, что он будет интенсивным в отдельных местах. В некоторых районах будет туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 0-5° мороза, днем 2-7 ° тепла.

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