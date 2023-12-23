В одном из районов Баку лопнул водопровод

На территории вокруг парка Гусейна Джавида в Ясамальском районе Баку лопнул водопровод, образовались большие лужи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, такая ситуация наблюдается уже несколько дней.

Вода стекается на проезжую часть, что создает определенные трудности для водителей. В морозные дни также существует вероятность образования наледи, что может представлять дополнительную опасность для движения.

Представляем вниманию читателей фото- и видеокадры.

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