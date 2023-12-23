Председатель ЦИК Азербайджана о голосовании студентов на выборах

Нужно предпринять шаги в связи с голосованием студентов.

Об этом сказал председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы должны связаться с министерством науки и образования и предпринять шаги, связанные с голосованием студентов. 7 февраля студенты будут на каникулах. Студенты, проживающие в регионах, вероятно, уедут на каникулы к своим родителям. Поэтому мы должны предоставить им открепительные удостоверения, чтобы они могли голосовать там, где они будут находиться", - сказал он.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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